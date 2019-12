In 2019 is er een recordaantal bezoekers naar het Rijksmuseum gegaan. Het museum in Amsterdam liet dit jaar in het teken staan van Rembrandt van Rijn, omdat het 350 jaar geleden is dat de schilder stierf.

In totaal kwamen er 2,7 miljoen bezoekers naar het Rijksmuseum, van wie er een miljoen uit Nederland afkomstig zijn.

Vorig jaar bezochten ruim 2,3 miljoen mensen het museum in Amsterdam. Nooit eerder kwamen er zo veel bezoekers naar het Rijksmuseum.

Ook zag het museum meer kinderen binnenkomen: in totaal waren er 475.000 jonge bezoekers, ruim 100.000 meer dan in 2018.

In 2019 ging tevens Operatie Nachtwacht van start, de restauratie van het gelijknamige beroemde schilderij. Het wordt het grootste project dat het museum tot nu toe heeft uitgevoerd.

Ook Van Gogh Museum verwelkomde veel bezoekers

Het Van Gogh Museum, eveneens gevestigd in Amsterdam, verwelkomde dit jaar ruim 2,1 miljoen mensen. Deze bezoekers waren afkomstig uit in totaal 108 verschillende landen.

De best bezochte tentoonstelling in het museum was Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature, die door iets minder dan 360.000 mensen is bekeken.

137.000 van deze bezoekers waren afkomstig uit Nederland en de tentoonstelling is hiermee de best bezochte onder Nederlanders ooit.

Het Mauritshuis in Den Haag verwacht dit jaar in totaal 512.000 bezoekers te mogen ontvangen, een groei van 16 procent ten opzichte van 2018. Dit is het hoogste bezoekersaantal sinds de heropening van het Mauritshuis in 2014.

42 procent van deze bezoekers kwam uit Nederland, wat gelijk is aan het aantal in 2018.