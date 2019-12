Jules Deelder is donderdag overleden. De Rotterdamse dichter is 75 jaar oud geworden. Deelder overleed na een zeer kort ziekbed, meldt zijn uitgever De Bezige Bij.

De uitgever meldt daarnaast dat de familie van de dichter om privacy vraagt. Suzanne Holtzer van De Bezige Bij laat desgevraagd aan NU.nl weten dat nog niet bekend is of er publiekelijk afscheid van Deelder kan worden genomen. "Het is allemaal nog heel vers."

Deelder werd op 24 november 1944 geboren in Rotterdam en debuteerde in 1962 met het gedicht Straat, dat in het Algemeen Dagblad werd afgedrukt. Zijn eerste dichtbundel, Gloria Satoria, verscheen in 1969.

Deelder kreeg Edison voor Deelder blijft Draaien

Deelder, ook wel de 'nachtburgemeester van Rotterdam' genoemd, schreef tijdens zijn leven tientallen verhalen- en dichtbundels en was een zeer groot liefhebber van jazzmuziek. In 2005 ontving hij een Edison voor zijn album Deelder blijft Draaien.

Hij uitte veelvuldig zijn liefde voor Sparta. De Rotterdamse voetbalclub zal zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ met rouwbanden om spelen. Enkele weken geleden vierde Deelder nog zijn 75e verjaardag. Kort daarna was hij ook aanwezig tijdens het nemen van de groepsfoto ter ere van het 75-jarig bestaan van De Bezige Bij.

Deelder had een langdurige relatie met Annemarie Fok en laat een dochter achter.

