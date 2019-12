De Nederlandse poppodia zijn nooit eerder zo goed bezocht als in 2018. In totaal brachten vorig jaar 9,7 miljoen mensen een bezoek aan een klassiek concert of popconcert, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat is een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Van deze bezoekers ging 80 procent naar een popconcert. In totaal werden twintigduizend concerten uitgevoerd, wat neerkomt op 38 procent van de totale programmering.

Popconcerten trokken de meeste bezoekers: er werden 15.500 popconcerten gegeven, die in totaal op 7,7 miljoen bezoekers konden rekenen. Ook klassieke concerten waren populair en werden door 1,9 miljoen mensen bezocht.

Ook waren er veel bezoekers voor muziektheater (zoals musicals), cabaret en toneel. Zo werden iets minder dan 3.800 musicalvoorstellingen gegeven, ruim 500 meer dan in 2017. Het aantal bezoekers van musicals steeg met 7 procent naar 158.000.

Podiumkunsten trokken negentien miljoen bezoekers

In totaal trokken podiumkunsten vorig jaar negentien miljoen bezoekers. Bij andere soorten podiumkunsten, zoals toneel en dans, zag het statistiekbureau wel een afname in het aantal voorstellingen. Zo is in tien jaar tijd het aanbod aan toneelvoorstellingen met 35 procent afgenomen.

Het aantal bezoekers nam in veel podiumkunstdisciplines wel toe, alleen bij dans werd een afname genoteerd. Het ging om een daling van 3 procent.

Het totale aantal voorstellingen en concerten in 2018 kwam uit op 53.700, oftewel 2 procent meer dan in 2017. Het aantal viel wel 8 procent lager uit dan in 2008, toen een record werd gevestigd.

Overigens worden de meeste voorstellingen en concerten gegeven in Amsterdam. Dit geldt voor bijna een op de vijf.