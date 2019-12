Birk, de roman van Jaap Robben die in 2014 werd gepubliceerd, wordt verfilmd. Filmproducent New Amsterdam Film Company laat dinsdag weten dat zij de filmrechten voor de bestseller hebben verkregen.

Regisseur en scenarist Jenneke Boeijink schrijft het scenario en zal de film regisseren. "Birk is mijn debuutroman en is mij zeer dierbaar", vertelt Robben.

"Ik ben heel benieuwd hoe zij de stiltes, de geur van de zilte zeelucht op het ruige eiland, het geluid van de wind die door het hoge gras en hun haren raast, en het veranderende licht in het huis van Mikael in beeld om gaat zetten."

De roman, die ruim 70.000 keer over de toonbank ging en waarvan inmiddels meerdere vertalingen zijn verschenen, werd alom geprezen en auteur Robben ontving onder meer de Nederlandse Boekhandelsprijs en de ANV Debutantenprijs. Het Brooklyn Bookfestival riep Birk uit tot een van de vijf beste debuten die in de Verenigde Staten in 2018 verschenen.

Het verhaal draait om Mikael, die met zijn ouders op een afgelegen eiland woont. Zijn vader verdwijnt op een dag in zee en Mikael verzwijgt wat er is gebeurd.

De opnames van Birk starten in 2021 en een jaar later zal de film gaan draaien in de Nederlandse bioscopen.