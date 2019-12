De P.C. Hooft-prijs gaat volgend jaar naar Maxim Februari. Een vijfkoppige jury van het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft maandag bepaald dat de oeuvreprijs in 2020 toegekend wordt aan het beschouwend proza van de schrijver en filosoof.

De jury noemt het werk van Februari, die ook te gast was in de meest recente editie van Zomergasten, "een effectieve dam tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk".

Het boek De maakbare man. Notities over transseksualiteit wordt geprezen door de jury. "Maar op elke pagina van het boek is het tastbaar dat alleen iemand die zelf die transitie heeft doorgemaakt zó lucide, speels, humoristisch, tegendraads en niet in de laatste plaats ontroerend daarover kan schrijven. Zo kan alleen Februari dat", vindt de jury.

"Bovendien biedt die stijl ook de vormen die ironie mogelijk maken zonder te verworden tot sarcasme en niet in de laatste plaats zelfspot zonder dat die verwordt tot ijdelheid."

De 56-jarige auteur, die is geboren als vrouw, schreef meerdere essays en ook enkele romans, waaronder De zonen van het uitzicht.

Februari zal de prijs op 26 mei 2020 in ontvangst nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Haagse theater Diligentia. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

De P.C. Hooft-prijs is een van de belangrijkste oeuvreprijzen voor Nederlandstalige auteurs en wordt jaarlijks toegekend. De prijs wordt afwisselend uitgereikt aan proza-, poëzie- en essayschrijvers. Recente winnaars in de categorie zijn Bas Heijne (2017) en Willem Jan Otten (2014). De 99-jarige Marga Minco won de prijs in 2019.