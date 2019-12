Het woord 'boomer' is verkozen tot het Woord van het Jaar 2019, maakt de Dikke Van Dale dinsdag bekend. Het woord kreeg 41,8 procent van de stemmen. Op de tweede plaats staat 'klimaatspijbelaar' en de derde plek gaat naar 'klimaatdrammer'. Deze woorden kregen respectievelijk 14,2 procent en 9,6 procent van de stemmen.

Boomer wordt door veelal jongeren gebruikt om een iets ouder persoon aan te wijzen, die volgens hen ouderwets denkt en gedateerde opvattingen maakt. Het woord zelf is afgeleid van het woord babyboomer, waarbij mensen worden aangeduid die tijdens de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog het eerste levenslicht zagen.

Opvallend is dat de tweede plaats en derde plaats vergeven zijn aan het onder de aandacht brengen van klimaatverandering. 'Klimaatspijbelaar' heeft een neutrale lading en richt zich op de vele leerlingen die in 2019 spijbelden om de politiek in hun land te attenderen op klimaatproblematiek.

Met 'klimaatdrammer' wordt juist iemand aangeduid die in de ogen van de critici maar blijft doorgaan over 'te strenge' maatregels om het klimaat te redden.

Eerdere woorden van het jaar 2018: blokkeerfries

2017: appongeluk

2016: treitervlogger

2015: sjoemelsoftware

2014: dagobertducktaks

2013: selfie

2012: project-X-feest

2011: tuigdorp

2010: gedoogregering

2009: ontvrienden

2008: swaffelen

2007: bokitoproof

'Klimaatspijbelaar' doet het ook in België goed

Ook in België organiseert Van Dale een soortgelijke verkiezing. Daar werd 'winkelhieren' - producten kopen bij lokale bedrijven en winkels - met een derde van de stemmen verkozen tot woord van het jaar. Opnieuw staat 'klimaatspijbelaar' op de tweede plek, terwijl 'Egelwegel', een doorgang voor egels tussen twee tuinen, de top 3 voltooit.

Het Woord van het Jaar is een initiatief van de Dikke Van Dale. Dit jaar werd er in Nederland ruim 17.500 keer gestemd, in België kwamen er zo'n 9.000 stemmen binnen.