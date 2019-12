Jelle de Jong, momenteel te zien als Fred van Houten in Soldaat van Oranje, heeft in totaal acht keer auditie moeten doen voordat hij een rol kreeg in de succesmusical.

De 32-jarige De Jong vertelt dat hij in de begintijd van de musical, die dit jaar zijn negenjarig jubileum viert, al auditie deed voor de hoofdrol van Erik Hazelhoff Roelfzema.

"Ik was veel te jong, te druk en te onbezonnen; het paste niet. Toch bleef het creatieve team, onder wie Theu Boermans, de regisseur, denken dat ik een Erik zou kunnen zijn", vertelt De Jong in gesprek met PS Het Parool.

Er volgden meerdere audities, waarbij de acteur steeds werd afgewezen omdat hij vocaal niet sterk genoeg was. "Ik werd steeds nerveuzer, maar het was mijn eer te na niet naar de audities te gaan. De laatste keer dat ze belden was rond kerst 2014, een paar weken na het overlijden van mijn vader. Weer kreeg ik de rol niet."

De Jong gaf aan niet meer op auditie te willen, maar nam in 2018 het initiatief om zelf het Soldaat van Oranje-team contact op te nemen, met de vraag of hij auditie kon doen voor een andere rol. De acteur merkte dat hij meer zelfvertrouwen kreeg door De stormruiter, een show waarin hij werkte met paarden.

"Het ging verschrikkelijk slecht. Er kwam geen noot uit, je zag mensen echt wegkijken, zo gênant. Maar iedereen had me in de paardenshow gezien, dus ik kreeg de rol toch - op voorwaarde dat ik zangles zou nemen."

De Jong merkt dat hij nu "met de dag beter zingt". "Ik vind het waanzinnig leuk."