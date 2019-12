Unesco heeft het carnavalsfeest van Aalst verwijderd uit de Werelderfgoedlijst, maakt de VN-organisatie vrijdag bekend. Begin december liet de burgemeester van de Belgische stad al weten het feest van de lijst te willen halen, na ophef over een praalwagen die Joodse stereotypen afbeeldde tijdens de carnavalsoptocht in maart.

Aalst Carnaval kwam in opspraak door de praalwagen van carnavalsgroep Vismooijlen. De poppen op die praalwagen moesten Joden voorstellen. Ze hadden grote haakneuzen, pijpenkrullen en bezaten een geldkist. De groep wilde hiermee duidelijk maken dat ze krap bij kas zaten en een sabbatjaar namen, en volgend jaar een mooiere praalwagen zouden maken.

Er kwam kritiek op de praalwagen, ook vanuit het buitenland. Zo vond Unesco dat de vrijheid van meningsuiting geen dekmantel voor haat mocht zijn. De karikaturen waren respectloos en in strijd met de geest van het immateriële erfgoed, klonk het. De VN-organisatie kondigde vervolgens aan tijdens een speciale conferentie te beslissen of de Aalsterse traditie zou worden geschrapt van de Werelderfgoedlijst.

De burgemeester had zelf al besloten om het Carnavalsfeest van Aalst te laten verwijderen van de Werelderfgoedlijst. "We hebben het gehad met die verwijten. Wij zijn geen antisemieten of racisten. Al wie dat blijft beweren, is te kwader trouw", aldus burgemeester Christoph D'Haese van Aalst destijds.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Unesco dat er een culturele traditie van de Werelderfgoedlijst gehaald wordt.

Onlangs nog besloten Halina Reijn en Carice van Houten op het laatste moment niet in de uitzending van de Vlaamse actualiteitenrubriek De Afspraak te verschijnen. De actrices wilden niet aan tafel zitten met D'Haese, die ook was uitgenodigd voor het programma.