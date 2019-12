De eerste foto van een zwart gat is door het Museum of Modern Art in New York (MoMa) in de collectie opgenomen. Dat werd bevestigd door de Nijmeegse hoogleraar Heino Falcke, wetenschappelijk hoofd van de Event Horizon Telescope, die de foto in april maakte.

"We hebben de foto met de wereld gemaakt en nu geven we het cadeau aan de wereld", vertelt Falcke in Spraakmakers op Radio 1.

De foto van het zwarte gat werd in april gemaakt en gedeeld. Het gaat om een afbeelding van een superzwaar zwart gat en zijn schaduw dat in het centrum van het sterrenstelsel Messier 87 staat, op ongeveer 55 miljoen lichtjaar van de aarde.

"Het lijkt op een licht van vuur, dat in een cirkel om het zwarte gat draait", zei de Nijmeegse hoogleraar en bedenker van het project eerder. "Het lijkt alsof we naar de poort van de hel kijken, het einde van het heelal."

Falcke bedacht experiment in 2000

Een zwart gat ontstaat wanneer een ster aan het eind van zijn leven ontploft en de resten imploderen. De diameter van het zwarte gat is 100 miljard kilometer groot en het object is 6,5 miljard keer zo zwaar als de zon.

Het zwarte gat zelf is dus niet te zien, omdat de zwaartekracht daar zo sterk is dat niets kan ontsnappen, zelfs licht niet. De zogeheten waarnemingshorizon van het zwarte gat is wel zichtbaar. Dit is de grens waarboven nog net wat licht kan ontsnappen. Ook Albert Einstein voorspelde al zo'n grens.

Het experiment is in 2000 bedacht door Falcke. Hij voorspelde bijna twintig jaar geleden dat het mogelijk moet zijn om metingen te doen vlak bij de rand van een zwart gat en zo een beeld van het object te creëren.