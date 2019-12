Presentator, dj en theatermaker Leo Blokhuis (58) staat komend voorjaar op de planken met de voorstelling Kralingen. Die gaat over het legendarische Holland Pop Festival dat in 1970 plaatsvond in het Kralingse Bos in Rotterdam.

Het betreft een vrij korte tournee in mei en juni waarbij Blokhuis terugblikt op het festival dat vijftig jaar geleden plaatsvond. "Het Holland Pop Festival werd ook wel gezien als het Nederlandse Woodstock. Daar zijn dus zijn hele mooie en dramatische verhalen over te vertellen. Natuurlijk speelt een liveband de muziek uit die tijd."

Ook Blokhuis' echtgenote Ricky Koole en Robert-Jan Stips staan bij Kralingen op het podium. Blokhuis daarover: "Robert-Jan speelde in die tijd in de band Supersister en stond daarmee ook op het Holland Pop Festival."

Eerder maakte Blokhuis onder meer een voorstelling over de Queen-hit Bohemian Rapshody. Dat deed hij toen samen met Roel van Velzen. In 2019 maakte hij de voorstelling New Orleans met onder meer Ricky Koole.