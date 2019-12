Een schilderij van de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt, waarvan werd gedacht dat het was gestolen, is na 22 jaar teruggevonden tussen de muren van een Italiaans museum. Een tuinman vond het werk terug in een vuilniszak.

"Ik vond het in een doos in een vuilniszak en dacht dat het afval was", vertelt de vinder aan Italiaanse media. Hij was op de buitenmuur van het museum Ricci Oddi in Piacenza bezig met het verwijderen van klimop op de buitenmuur.

De man waarschuwde hierop collega's, die opmerkten dat het waarschijnlijk om Portrait of a Lady van Klimt gaat. Het schilderij zou in 1997 worden verhuisd naar een nabijgelegen paleis, maar verdween kort daarvoor.

De verdwijning van het schilderij, dat bijna 60 miljoen euro waard is, geldt als een van de grootste mysteries in de kunstwereld. Nadat het werk kwijt was, werd de beveiliging in het museum direct opgeschroefd.

De zaak werd wegens gebrek aan bewijs gestaakt. In 2016 werd de zaak heropend nadat er DNA-sporen waren ontdekt op de oude lijst van het schilderij.

Nader onderzoek moet uitwijzen of het gevonden schilderij inderdaad Portrait of a Lady is en of het werk zich al die jaren tussen de muren heeft bevonden. Op basis van wat experts nu hebben gezien, is de kans erg groot dat het schilderij is teruggevonden.