Marc de Hond heeft zijn theatervoorstelling Voortschrijdend inzicht omgedoopt tot een interviewmarathon, meldt hij woensdag op zijn website. De presentator en theatermaker wil via 29 interviews die hij zal geven over zijn leven iets nalaten aan zijn kinderen, mocht hij die na zijn diagnose blaaskanker niet kunnen zien opgroeien.

Bij De Hond werd in 2019 blaaskanker gediagnosticeerd. "Inmiddels gaat het beter met mij", aldus de theatermaker. "Maar ieder kwartaal, wanneer ik gecontroleerd word, hangt het zwaard van Damokles boven mijn hoofd. Is alles nog steeds rustig en zal ik mijn zoon James en dochter Livia zien opgroeien? Mijn vorm van blaaskanker heeft helaas slechte overlevingskansen. Slechts 35 procent van de patiënten is na vijf jaar nog in leven."

De Hond verloor zijn moeder aan kanker toen hij drie jaar oud was. "Het enige dat ik van haar heb, zijn wat foto’s en een cassettebandje dat ze voor mij heeft ingesproken, waaraan ik heel veel waarde hecht", vertelt de 42-jarige geboren Amsterdammer over zijn moeder. "Nu ik zelf ziek ben, wil ik iets soortgelijks maken voor Livia en James; je weet immers niet wat het leven voor je in petto heeft."

Presentatoren die hebben toegezegd in het voorjaar van 2020 mee te doen aan De Honds interviewproject zijn onder anderen Eva Jinek, Humberto Tan, Janine Abbring, Paul de Leeuw, Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Ook Luuk Ikink, Claudia de Breij, Coen Verbraak, Hugo Borst, Ruben Nicolai, Catherine Keijl en Eric Corton doen volgens De Hond mee.