Tina Turner gaat een bezoek brengen aan Nederland om de musical TINA over haar eigen leven te bekijken. De zangeres maakte dit met een videoboodschap bekend aan de cast tijdens de eerste repetitiedag.

Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland dat de musical produceert, reageert verheugd op het nieuws. "We zijn ontzettend trots dat Tina Turner heeft aangegeven speciaal voor de voorstelling naar Nederland te komen. Voor iemand van tachtig jaar is dat geen vanzelfsprekendheid, zeker omdat zo'n bezoek een behoorlijke onderneming is."

Verlinde geeft toe het 'enorm spannend' te vinden dat Turner de productie zelf komt bekijken. "Ik hoop dat we met deze musical haar leven en prachtige carrière kunnen eren."

TINA - De Tina Turner Musical is vanaf 1 februari 2020 te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Nyassa Alberta speelt de hoofdrol. De première vindt plaats op 9 februari. Het is nog niet duidelijk of Turner aanwezig is bij de officiële première.