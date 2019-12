Jonathan Demoor is naast Willemijn Verkaik te zien in de nieuwe musical Waitress, maakt productiehuis Medialane dinsdag in een persbericht bekend.

De Vlaamse acteur gaat de rol van dokter Pomatter spelen, hij speelde eerder rollen in onder andere Soldaat van Oranje, Next to Normal, Charley de Musical en is momenteel als hoofdrolspeler te zien in Kinky Boots.

"Het is een ontzettend interessante rol die ik mag gaan spelen; sympathiek, enigszins neurotisch, onhandig en met een eigenaardig gevoel voor humor. Ik heb nog niet eerder met Willemijn op het toneel mogen staan. Ik vind haar fantastisch dus ik kan niet wachten!" Aldus de 32-jarige acteur.

Waitress vertelt het verhaal van Jenna, een serveerster die droomt van wat meer geluk in haar leven en al haar liefde in het bakken van taarten stopt. Wanneer er een nieuwe aantrekkelijke dokter in haar stad arriveert, zet deze haar leven op zijn kop.

Vrouwelijk creatief team

De musical werd eerder al vier keer genomineerd voor een Tony Award en is tot leven gebracht door een volledig vrouwelijk creatief team. Waitress is een musical gebaseerd op de Amerikaanse gelijknamige film van Adrienne Shelly uit 2007, met Keri Russell in de hoofdrol.

Waitress gaat op zaterdag 10 oktober 2020 in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam en reist langs de grootste Nederlandse theaters.