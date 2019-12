De rockmusical We Will Rock You ging donderdag in première. Zangeres Anastacia krijgt lof voor haar invulling van Killer Queen maar de musical zelf mag op stevige kritiek rekenen.

Trouw - twee sterren

"Pijnlijk voor het genre musical is dat de duizenden bezoekers, die waarschijnlijk eerder fans van Queen zijn dan musicalliefhebbers, nu bevestigd worden in het vooroordeel dat musicals plat en inhoudsloos zijn, terwijl dit gewoon een slechte variant is."

"Waarom toch nog twee sterren? Omdat verschillende acteurs lekker zingen, zoals Stanley Burleson, Lilly-Jane Young en inderdaad Anastacia. En omdat de liveband echt te gek is."

Lees hier de volledige recensie

AD - geeft geen sterren

"Het verhaal is dun, een manco dat het musicalgenre vaak treft. En dan is daar Anastacia. De Amerikaanse ster (51) moet de grote zalen vullen voordat We Will Rock You op kleinere schaal met een andere Killer Queen het land door gaat. Met een grote naam als Anastacia is de producent verzekerd van publiciteit, maar tevens van hoge verwachtingen."



"Om maar meteen het antwoord te geven: Anastacia lost ze in. Met haar spectaculaire entree op het podium staat ze meteen op het voetstuk waarop een zangeres van haar kaliber hoort. Ze is prima bij stem en overtuigt in nummers als Fat Bottomed Girls en Another One Bites The Dust."

Lees hier de volledige recensie

De Telegraaf - twee sterren

"Regisseur Massimo Romeo Piparo lijkt alle scènes nogal liefdeloos aan elkaar te hebben geplakt zonder er ook maar iets van verdieping in aan te brengen. Giorgio Adamo mag dan een heerlijk stemgeluid hebben, zijn spel is vlak en ondermaats. De aanstelling van Arianna Galletti als Scaramouche is zelfs een regelrechte aanfluiting. De actrice lijkt geen benul te hebben van de Engelse taal."

"Wie vocaal wel bewijst de absolute koningin te zijn, is Anastacia in de rol van Killer Queen. Jammer alleen dat deze publiekstrekker, die met veel bombarie was aangekondigd, dan weer zo'n summier aandeel in het geheel heeft. Als haar rechterhand Khashoggi doet Stanley Burleson het op zich prima, maar er valt voor hem geen eer te behalen."