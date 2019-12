Een banaan die met ducttape was bevestigd aan de muur van een kunstbeurs in Miami, is zaterdag opgegeten door een bezoeker. Het kunstwerk Comedian van Maurizio Cattelan was donderdag nog verkocht voor 120.000 dollar (ongeveer 108.000 euro).

Performancekunstenaar David Datuna liep op de kunstbeurs Art Basel in MIami de muur af waar Comedian hing, pakte de inmiddels bruin geworden banaan en at hem op. Hij werd gade geslagen door een groep onthutste omstanders. "Hungry Artist" noemde hij zijn performance.

Op zijn Instagram-pagina heeft hij een video geplaatst, met daarbij de tekst: "Ik hou van de kunstwerken van Maurizio Cattelan en ik hou bijzonder veel van deze installatie. Hij is erg lekker."

Datuna werd na zijn daad door beveiligers meegenomen naar een aparte kamer waar hij politieagenten sprak, zo meldt entertainmentwebsite TMZ . De kunstenaar is niet gearresteerd, maar hij verwacht wel dat hij zich binnenkort moet verantwoorden. Datuna verdedigde zijn daad met te zeggen dat hij enorm respect heeft voor Cattelan en dat zijn daad er eentje uit respect was.

Nieuwe eigenaar bezit idee van kunstwerk

Donderdag verkocht Maurizio Cattelan twee met ducttape aan een muur bevestigde bananen. De nieuwe eigenaar van het kunstwerk, een Franse verzamelaar, zou het 'idee' van het kunstwerk bezitten. De oorspronkelijke banaan is al een keer vervangen door een verser exemplaar. Het is niet bekend wat de gevolgen van Datuna's performance zijn voor de waarde van het werk.

Cattelan heeft een jaar aan Comedian gewerkt. Eerdere versies van het werk maakte hij in brons en in hars. "Op een of andere manier misten die versies iets", aldus de kunstenaar. De kunstenaar vertelt dat hij inspiratie vond in het grote aantal schilderijen dat het de laatste tijd tegenkwam in galerieën. Verder wilde hij niet ingaan op de betekenis van zijn kunstwerk.

Het derde exemplaar van Comedian is te koop voor 150.000 dollar (ongeveer 135.000 euro). Of de muur waaraan de banaan is bevestigd bij de prijs is inbegrepen, is niet bekend.