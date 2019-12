Het Ernst Deutsch Theater in Hamburg heeft een toneelstuk dat is geschreven door Haye van der Heyden uit hun programmering gehaald. Het Duitse theater heeft dit besloten nadat de schrijver eerder deze week pleitte voor een podium dat geboden zou moeten worden aan Holocaustontkenners en pedofielen.

"Wij kunnen als theater niet met zo'n auteur samenwerken", laat een woordvoerder van het theater vrijdag aan NDR weten.

Van der Heyden was onlangs in het nieuws omdat hij een van de oprichters is van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. De auteur vertelde in De Perstribune dat ook Holocaustontkenners en pedofielen een platform verdienen.

Voorzitter Arnold Karskens liet vervolgens weten dat dit niet strookt met de standpunten van de partij en hierop stapte Van der Heyden uit Ongehoord Nederland.

Van der Heyden kwam zelf achter het stopzetten van het toneelstuk nadat een Duitse krant hem om een reactie vroeg, zo laat hij weten op Twitter. "Het stuk gaat niet door vanwege wat er hier de afgelopen week gebeurd is rond mijn persoon", aldus Van der Heyden, die in Nederland bekend is als acteur en schrijver van comedy's als Kinderen geen bezwaar.

De repetities voor Irrwege, het Duitse debuut van Van der Heyden, zijn afgelopen week begonnen en per direct stopgezet. Er zal een vervangend stuk te zien zijn in het Duitse theater.