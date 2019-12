Kunstenaar Maurizio Cattelan heeft twee met ducttape aan een muur bevestigde bananen verkocht voor 120.000 dollar (ongeveer 108.000 euro) per stuk. Twee van de drie exemplaren, genaamd Comedian, zijn verkocht via het kunstevenement Art Basel Miami Beach, meldt Artnet News.

Cattelan heeft een jaar aan Comedian gewerkt. Eerdere versies van het werk maakte hij in brons en in hars. "Op een of andere manier misten die versies iets", aldus de kunstenaar.

De kunstenaar vertelt dat hij inspiratie vond in het grote aantal schilderijen dat het de laatste tijd tegenkwam in galerieën. Verder wilde hij niet ingaan op de betekenis van zijn kunstwerk.

Het derde exemplaar van Comedian is te koop voor 150.000 dollar (ongeveer 135.000 euro).

Het kunstwerk Comedian van Maurizio Cattelan. (Instagram/Sarah Cascone)