Martijn Koning heeft nog steeds spijt van de grap over de veroordeelde pedoseksueel Robert M. die hij in 2012 in De Wereld Draait Door maakte, zegt hij in een interview in Playboy.

De cabaretier vatte een tijdlang de week samen voor het actualiteitenprogramma. In een van de uitzendingen probeerde hij een grap te maken over M., die in 2013 tot achttien jaar cel en tbs werd veroordeeld voor het misbruik van 67 zeer jonge kinderen.

"Ik vertelde over Robert M., en ik vroeg me af of die wel een proces van jaren verdient. In mijn eindgrap zei ik dat pedofilie meestal gaat over meisjes van veertien, of acht, en dit over baby's van twee maanden. Als je daar als pedofiel nog drie maanden voor zou zitten, dan was je gewoon een zwangere vrouw aan het vingeren. Dat zei ik live op tv, voor anderhalf miljoen mensen."

Volgens Koning keken zijn vader en moeder naar de live-uitzending en vielen ze stil nadat hij de specifieke grap had gemaakt. Dat gebeurde ook in de studio. "Dat zijn wel diepe dalen. Vervolgens keek ik op Twitter, en kon ik gewoon niet geloven wat ik zag. Maar volgens mijn vriendin kom ik zó zelfverzekerd en niét knuffelbaar over op tv, dat ik dat bij sommige mensen oproep."

Volgens Koning was het niet de enige keer dat hij op Twitter veel hatelijke reacties kreeg: "Ik was de eerste comedian die live in De Wereld Draait Door comedy deed, en het is echt onvoorstelbaar hoeveel ik daar ben uitgescholden."

Koning is op dit moment bezig met het voltooien van zijn oudejaarsconferentie, die op 31 december om 20.30 uur wordt uitgezonden op RTL 4.