Beau van Erven Dorens speelt een rol in Herrie in de Keuken, de komedie van acteur en schrijver Jon van Eerd.

Herrie in de Keuken gaat over Harrie Vermeulen, de eigenaar van een noodlijdende snackbar, die onconventionele snacks gaat verkopen om uit de financiële problemen te komen. Van Erven Dorens is in het theaterstuk te zien als presentator van RTL Boulevard, die vragen stelt aan de snackbarhouder.

"Ik belde Beau op om te vragen of hij een item wilde opnemen waarin hij Harrie aan het interviewen is", aldus van Eerd. "Nog voordat Beau afscheid van RTL Boulevard nam, dook hij de studio in omdat hij dit als fan van Harrie Vermeulen ontzettend graag voor mij deed."

Eerder speelde voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust een kleine rol in een komedie van Van Eerd. In de show Harrie let op de Kleintjes was haar stem te horen over een portofoon.

Herrie in de Keuken met Van Eerd, Arie Cupé, Anne Lamsvelt, Liss Walravens, Joey Schalker en Brian Verhagen gaat op 9 december in première in Theater Meervaart in Amsterdam. De show is op verschillende plekken tot en met mei 2020 te zien.