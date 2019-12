Jon van Eerd staat binnenkort weer in het theater met zijn vaste personage Harrie Vermeulen, die dit keer chaos schept in een snackbar. De acteur en komiek vindt het leuk dat er steeds een jonger publiek komt kijken bij zijn shows.

"Ik merk dat het steeds jonger wordt", vertelt Van Eerd in gesprek met NU.nl in antwoord op de vraag wat voor mensen hij zoal in de zaal ziet zitten. "In de beginjaren had Harrie wat last van een oubollig en kluchtachtig imago."

Maar volgens de acteur is Harrie, die inmiddels al vijftien jaar bestaat, toch echt geen klucht en gaat het "een stapje verder". "Onze vorm van humor en absurdisme spreekt steeds vaker jongeren aan. Vroeger was het publiek grijs, nu veel meer gemêleerd. Dat de nieuwe generatie het ook leuk vindt, zorgt ervoor dat ik meer vertrouwen krijg in wat ik maak."

Zijn nieuwe voorstelling Herrie in de Keuken, waarin Harrie een snackbar runt, noemt Van Eerd "hysterisch, idioot en hilarisch". "Het is heel Monty Python-achtig: we spelen met zes acteurs ruim veertig rollen. Het is een gekkenhuis op het toneel."

Dat gaat om grotere rollen, maar ook figurantenpersonages zoals een klant in een winkel. "Het zorgt wel voor een nauw luisterende choreografie", vertelt Van Eerd. "In sommige scènes moeten we zo snel van personage wisselen, dat we moeten uitkijken dat we elkaars ogen niet uitsteken. Daarom moeten we echt 100 procent op elkaar kunnen vertrouwen, anders loopt het in het honderd. Daarbij moet het overkomen alsof het uit onze mouwen wordt geschud."

'Je moet durven gaan voor de gekte'

Naast Van Eerd zijn onder anderen ook Arie Cupé en Anne Lamsvelt te zien. "Arie is een goede vriend, daar heb ik veel 'Harries' mee gedaan en hem wil ik zo vaak als het maar kan erbij. Ik stel de cast al samen voordat ik het stuk geschreven heb, zodat ik echt op de acteurs kan schrijven. Dat kan ik pas als ik weet hoe Arie beweegt en hoe Anne overkomt op het toneel."

De zes collega's kunnen het inmiddels prima met elkaar vinden, zegt Van Eerd. "Je moet een heel seizoen met elkaar in de bus zitten, dus het moet wel leuk zijn. Het is heel harmonieus tussen ons en gezellig en dat voel je ook terug op het toneel. Als je in een Harrie-stuk speelt, moet je het genre omarmen en durven gaan voor de gekte in dit stuk."

Van Eerd zegt zelf nauwelijks op zijn toneel-alter-ego te lijken. "Als dat wel zo was, zou iedereen knettergek van me worden. Natuurlijk zitten er dingen in die uit het leven gegrepen zijn, maar je wil ook zoeken naar herkenbare dingen."

De 59-jarige komiek denkt dat het personage Harrie nog jarenlang kan bestaan. "De beperking zit 'm meer in mij en mijn lichaam. Harrie kan nog zo ontzettend veel meemaken. Al is het prettig om hem zo nu en dan een jaartje vakantie te geven, zodat ik even geen verantwoordelijkheid heb voor een nieuw stuk."