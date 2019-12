Actrice Ellen Parren voelde zich niet altijd op haar plek tijdens haar opleiding op de Toneelacademie van Maastricht. Ze vond het moeilijk om klassieke toneelrollen te spelen en miste zelfspot bij haar docenten en medestudenten, vertelt ze woensdag in gesprek met de Telegraaf.

"Ik heb me op de Toneelacademie in Maastricht echt weleens afgevraagd wat ik daar in hemelsnaam deed", aldus de 32-jarige geboren Heelsumse. "Het is nooit mijn droom geweest om de hoofdrol in een Griekse tragedie te spelen. Ik vind het lastig om zo’n oude Griek te pakken en die te actualiseren. Voor mij is het een te ingewikkelde puzzel om daarmee iets over het nu te zeggen."

"Ik vind het veel fijner om zelf allerlei personages te bedenken die door het leven stuntelen. Daarin zit voor mij het herkenbare. Gewoon toegeven dat we allemaal maar wat proberen. Mensen die geen zelfspot hebben, die vind ik het engst. Dat miste ik misschien ook wel op de opleiding. Leraren en medestudenten namen het in mijn ogen soms allemaal veel te serieus."

'Ik baal van late uitzendtijdstip TreurTeeVee'

Parren speelde rollen in onder andere de televisieserie Klem en werd in 2016 correspondent van het satirische programma Zondag met Lubach. Ze is tot en met 13 december te zien in de NPO-serie TreurTeeVee. "Ik baal er echt enorm van dat TreurTeeVee nu op vrijdagavond om 22.30 uur wordt uitgezonden", zegt Parren over laatstgenoemde serie. "Zo geef je het toch geen eerlijke kans. Terwijl toneel of goede televisie mensen kan verrijken, troosten en prikkelen om over hun eigen leven na te denken. Dat is de schoonheid van de fantasie en het zou zonde zijn als die verloren gaat."