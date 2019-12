Er is een serie in de maak van Bestsellerboy, de roman van de Nederlandse auteur Mano Bouzamour. De serie wordt gemaakt door de Amerikaanse producent CBS Studios en wordt uitgezonden op de AVROTROS, meldt Deadline dinsdag.

Het wordt een van de eerste niet-Engelstalige coproducties die CBS ontwikkelt. Het script wordt geschreven door Robert Alberdingk Thijm, die eerder verantwoordelijk was voor het verhaal van A'dam & E.V.A. Van deze serie is momenteel een Amerikaanse versie in de maak.

Ook Franky Ribbens (Hollands Hoop, waarvan momenteel ook een versie wordt gemaakt voor de Amerikaanse televisie) en Pieter Bart-Korthuis (Penoza, eerder verfilmd voor ABC) schrijven mee aan de serie.

Bestsellerboy kwam uit in het voorjaar van 2018 en draait om Mohamed Zebbi, die plotseling bekend wordt wanneer zijn debuutroman een succes wordt maar tegelijkertijd zijn contact met vrienden en familie ziet verwateren.

Eerder dit jaar verscheen De Belofte van Pisa, de boekverfilming van het gelijknamige debuut van Bouzamour. Wanneer de serie op AVROTROS te zien is, is nog niet bekend.