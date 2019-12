James Worthy is anders gaan schrijven sinds hij vader is geworden van een zoon. In zijn nieuwe boek wil de 39-jarige schrijver naar eigen zeggen minder shockeren en wil hij zijn mening minder laten gelden.

"Sinds ik een zoon heb, ben ik een beetje klaar met het schreeuwen van mijn mening: dit vind ik hiervan, dit vind ik daarvan. Het is meer beschouwend geworden", vertelt Worthy in gesprek met VIVA.

Dat is voor het eerst te merken in zijn nieuwe boek In de buik van de wolf, dat volgens de schrijver "minder vunzigheid" bevat dan zijn vorige boeken. "Het gaat meer over schoonheid dan over willen shockeren. Ik ben een man van bijna veertig. Ik eet magere kwark en ben begonnen met flossen. Het rauwe is ervan af."

De hoofdpersoon uit zijn nieuwe roman lijkt erg op hemzelf, vertelt Worthy. "Hij is heel erg bang voor van alles, wat ik ook ben. Hij twijfelt veel, dat doe ik ook." Om zijn angsten meer controle te krijgen, geeft de auteur ze hondennamen. "Mijn doodsangst heet bijvoorbeeld Benji. Je moet wat om het allemaal een beetje te relativeren."

Met zijn boek wil hij daarom een lans breken voor de kwetsbare man. "Voorheen was ik zelf ook zo'n kerel die hield van stoere praatjes, snel bier drinken, naar vrouwen kijken en boeren, héél veel boeren. Ik ben een beetje - hoe zeg ik dit op een goeie manier - klaar met dat soort mannelijkheid."

Ook dat is veroorzaakt door de komst van zijn zoon, legt Worthy uit. "Ik zie dat hij net als ik heel zachtaardig, lief en creatief is. Gedrag dat bij mannen nog altijd niet als stereotype wordt gezien. Het doel van mijn boek is dat hij later kan lezen dat hij niet raar is. Dat hij perfect is zoals hij is. En dat het niet erg is om een zachtpatser te zijn."