Willemijn Verkaik heeft in de allergrootste musicals gespeeld, maar hoopt dat het aanbod in Nederland zal worden aangevuld met kleine producties, zegt ze zaterdag in een interview in het AD.

"Ik heb shows gezien als Beautiful over het leven van zangeres Carol King en de musical The Band's Visit over het Alexandria Ceremonial Police Orchestra dat strandt in een woestijnstadje in Israël. Prachtig en vernieuwend werk."

Dit zou ze ook graag in Nederland zien, al begrijpt de 44-jarige Wicked-actrice dat de musicalwereld in Nederland kleinschaliger is: "Zeker, in de VS en Engeland kan er door het aanbod meer risico worden genomen en natuurlijk, Nederland is zo veel kleiner."

"Maar toch... Waarom niet die kaskrakers wat meer afwisselen met kleinere producties die niet meteen bij het grote publiek bekend zijn?"

'Waarom is ze eigenlijk zo boosaardig'

Vanaf komende week is Verkaik te zien in de musical Annie. Daarin speelt ze mevrouw Hannigan, de directrice van het weeshuis waar het hoofdpersonage woont.

"Je moet toch om haar grinniken, en op sommige momenten heb je ook echt met haar te doen. Heerlijk om zo'n karakter uit te diepen. Waar komt die vrouw vandaan? Waarom is ze eigenlijk zo boosaardig? In een liedje als Meidentroep, Little Girls in het Engels, kan ik veel extra's leggen. Want net als iedereen wil ze gewoon liefde."