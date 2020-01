Met zijn nieuwe theatershow staat Stefano Keizers vier keer per week op het podium. Hij noemt zijn voorstelling een excuus aan zijn vriendin, die de cabaretier naar eigen zeggen minder vaak ziet dan zijn theaterpubliek.

Zijn tweede theatershow heet Sorry, baby. Volgens de 33-jarige cabaretier een manier om zijn excuses te kunnen aanbieden, in het bijzonder aan zijn vriendin. "Tegen alle vrouwen en relaties die ik heb gehad, heb ik me aan het eind van de rit op dezelfde manier vervelend gedragen", vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Dus in deze voorstelling kan ik eigenlijk alles wat ik verkeerd heb gedaan, weer rechttrekken."

Volgens Keizers heeft hij zijn partners altijd gebruikt als een soort uitlaatklep voor al zijn frustraties. "Ik gebruikte ze als inspiratiebron, maar eigenlijk vooral als een soort testpubliek. Maar de belangrijkste reden dat ik sorry zeg, is dat ik vier dagen per week in het theater sta. Ik geef mijn publiek eigenlijk veel meer aandacht dan mijn vriendin."

Keizers vindt het naar eigen zeggen moeilijk om oprechte excuses te maken. "Mijn stopwoordje is sorry, ik roep dat de hele dag door. Dus of mensen het gevoel gaan krijgen dat ik het ook echt meen, is een tweede. Ik hoop dat ik na het spelen van deze voorstelling gevrijwaard ben van het woord sorry in mijn leven."

'Mishandeling was eigen verantwoordelijkheid'

Keizers vorige voorstelling Erg Heel werd "absurd tragisch" genoemd en eindigde met een scène waarin hij het publiek vraagt om op het podium te komen en vervolgens zogenaamd dood neervalt. Hij verlaat de zaal pas als de mensen ook weg zijn. In gesprek met het NRC vertelde de cabaretier dat zijn publiek soms zo ver ging, dat er met een sleutel in hem werd gesneden.

"Ik heb het de theaters en mijn publiek zelf nooit kwalijk genomen, het is mijn eigen verantwoordelijkheid en heb er zelf ook nooit klachten over ingediend", nuanceert Keizers nu. "Tussen al die mensen in mijn publiek zaten er misschien drie van wie ik dacht: die heeft echt iets evils. Over het algemeen heb ik juist meer liefde voor mijn publiek gekregen."

Ook in Sorry, baby zit weer een verrassend element dat verwarring zal veroorzaken bij zijn publiek. "Het is iets heel anders, ik weet vrij zeker dat het publiek weer op dezelfde manier verward zal zijn. Het is veel extremer en doet de experimenten uit de vorige show verbleken."

56 Bekijk hier de trailer voor Stefano Keizers nieuwe show Sorry Baby

'Wil graag populaire cabaretier worden'

Zijn nieuwe voorstelling maakt deel uit van Keizers' doel om te horen bij de wat luchtigere cabaretiers. "Het is een proces van jaren, maar ik wil dat mensen uiteindelijk net zo blij de zaal uitlopen als gebeurt bij André van Duin", vertelt Keizers.

"Ik ben wie ik ben, maar ik zou graag een populaire cabaretier willen worden. Ik ben dan niet zo lollig als André, maar ik probeer met mijn eigen werk een zelfde soort sympathie op te bouwen." Dat wordt volgens Keizers "keihard werken".

"Want ik wil dat mensen zich vertrouwd bij me voelen. Dat probeer ik in deze voorstelling ook: doordat ik me zo blootgeef, wil ik ze langzamerhand vertrouwen geven. Na twee jaar mensen pesten, vind ik het leuk om nu een andere emotie op te wekken. Ik wil kijken in hoeverre ik een echt grappig mens kan worden. Ik heb er nooit over nagedacht dat dit een optie zou kunnen zijn. De mannelijke Brigitte Kaandorp wil ik niet worden, maar ik probeer de lat zo hoog te leggen dat het een harde strijd gaat worden."

Sorry, baby gaat op 18 januari in première in Diligentia in Den Haag.