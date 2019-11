Esmée Dekker zal naast Sven Ratzke in de musical The Rocky Horror Show te zien zijn. Vanaf de première op 28 september 2020 speelt de actrice de rol van Janet.

De Nederlandse musicalversie van The Rocky Horror Show is gebaseerd op de film uit 1975. Het pas verloofde koppel Brad en Janet raakt op een stormachtige avond verzeild in het kasteel van de transseksuele dokter Frank-N-Furter (Ratzke). De avond ontaardt in een relatie- en libidotest met veel jarretels.

Dekker maakte haar debuut in De Jantjes en speelde daarna in Heerlijk duurt het langst en Zo'n Toon. Haar vertolking van Diana in A Chorus Line was haar eerste grote rol, gevolgd door de hoofdrol in My Fair Lady. Voor haar rol als Eliza Doolittle in die laatste musical ontving de 25-jarige actrice een nominatie voor een Musical Award voor de beste vrouwelijke hoofdrol.

The Rocky Horror Show gaat op 28 september 2020 in het DeLaMar Theater in première. Daarna is de musical in verschillende Nederlandse theaters te zien.