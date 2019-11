Johnny Depp gaat in samenwerking met filmregisseur Julien Nitzberg een ongeautoriseerde musical maken over Michael Jackson, verteld vanuit het perspectief van de iconische handschoen van de King of Pop. Dat maakt Nitzberg aan Broadwayworld bekend.

De musical zal For the Love of a Glove: An Unauthorized Musical Fable About the Life of Michael Jackson, as told by his Glove gaan heten en zal een musical worden waarin levensgrote poppen, bestuurt door acteurs, de hoofdrol spelen. Poppen van onder anderen de Jackson 5, Donny Osmond, Emmanuel Lewis, Corey Feldman en Bubbles the Chimp zullen hun opwachting maken.

Nitzberg bedacht het concept 17 jaar geleden. "Ik sta bekend om het schrijven van veel biopics", zegt hij. "Een groot tv-netwerk wilde dat ik een film zou schrijven over Jackson maar op de vraag hoe om te gaan met de beschuldigingen van seksueel misbruik werden we het niet eens", aldus Nitzberg.

"Toen ontstond het idee om het verhaal te vertellen door de ogen van de iconische handschoen", zegt Nitzberg. "Alles waar Jackson van beschuldigd is, is eigenlijk veroorzaakt door die handschoen." Het verhaal zal dan ook draaien om deze schandalen, hoe zij Jackson hebben gevormd en zijn reputatie hebben aangetast.

De financiering voor dit project kwam uiteindelijk niet van de grond en Nitzberg zag van het project af. Tot Depp en zijn bedrijf Infinitum Nihil ten tonele verschenen en interesse toonden in de musical. Dankzij deze samenwerking zal de musical vanaf 25 januari in LA te zien zijn.

Hoofdrollen zijn weggelegd voor Jerry Minor, als de handschoen en Eric B. Anthony als Michael Jackson.