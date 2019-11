Jonathan Miller, een van de bekendste Britse theaterregisseurs, is overleden aan de gevolgen van alzheimer. De Brit is volgens CNN overleden in het bijzijn van zijn familie.

Miller begon zijn carrière als arts, maar acteerde daarnaast en brak in de jaren zestig door als onderdeel van de revue Beyond the Fringe. Kort daarop (in 1962) maakte hij zijn regiedebuut met het stuk Under Plain Cover, dat is geschreven door John Osborne.

Hij regisseerde in zijn carrière meerdere opera's en ook toneelstukken, waaronder zes Shakespeare-producties die zijn gemaakt voor de BBC. Ook schreef en presenteerde hij meer dan twaalf documentaires voor de Britse omroep, waardoor hij ook een bekend gezicht werd voor Britten.

Miller was daarnaast een van de directeuren van het Britse nationale theater en ook artistiek directeur van het theater Old Vic, een van de bekendste theaters in Londen.

Hij werd gedurende zijn carrière geëerd met diverse prijzen en andere eerbetonen.

'Zijn fantasie kende geen grenzen'

BBC-directeur Tony Hall noemt Miller een "creatief genie, wiens fantasie geen grenzen kende". "Hij was een arts, schrijver, producent, regisseur en presentator met een opmerkelijke carrière."

Miller regisseerde meerdere opera's die te zien waren in het Royal Opera House. Directeur Oliver Mears van dit operahuis noemt Miller "een van de belangrijkste personen uit het Britse theater en de opera van de afgelopen vijftig jaar".