Wat is het favoriete boek van kinderboekenschrijver en tweevoudig Gouden Griffel-winnaar Simon van der Geest, welke titel staat bovenaan zijn verlanglijstje en van welke roman sloeg hij steil achterover? NU.nl vraagt elke maand een bekende auteur naar zijn of haar favoriete boeken.

Welk boek ben je nu aan het lezen?

"Ik ben Deze dag, een leven, de biografie van Astrid Lindgren aan het lezen (de auteur van onder meer Pippi Langkous, red.), die ik heb gekregen van een vriendin. Astrid is zo belangrijk geweest voor de ontwikkeling van jeugdliteratuur, ze heeft eigenlijk de weg vrijgebaand voor ons. Ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in Scandinavië en wilde ook weleens lezen welke vrouw er eigenlijk achter Pippi Langkous schuilt. Ik lees wel vaker biografieën, zoals laatst die over Jan Wolkers. Het is toch altijd inspirerend om te lezen hoe andere schrijvers het doen en je houd er soms praktische tips aan over. Zo hield Astrid vroeger dagboekjes bij van haar kinderen, waarin ze bijvoorbeeld memorabele uitspraken van hen opschreef."

Welk boek heeft recentelijk grote indruk op je gemaakt?

"Dat was Schuilplaatsen van Woody Gardener, geschreven door Frank Gunning. Het speelt zich af rond de Woensdrecht-affaire, waarbij er werd geprotesteerd tegen de plaatsing van kruisraketten. Een stukje geschiedenis dat ik me nog net kan herinneren, ik heb nog om de nek van mijn moeder gezeten toen ze demonstreerde. Het is daarnaast een ontzettend spannend spionageverhaal en het speelt leuk met de vraag: wat is waarheid, wat zeker in deze tijd boeiend en actueel is."

Wat is je favoriete boek aller tijden? En heb je ook een favoriete auteur?

"Dat is toch wel De Gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Ik vond het destijds zo indrukwekkend, en nog steeds. Als ik de eerste paar bladzijdes heb gelezen, krijg ik al een brok in mijn keel. Het is een belangwekkend boek dat voor kinderen op een eerlijke manier iets over de dood vertelt, maar ook onderwerpen als macht en onderdrukking aan bod laat komen. Ik heb het regelmatig voorgelezen aan mijn kinderen."

De omslag van De Gebroeders Leeuwenhart. (Beeld: uitgeverij Ploegsma)

Lees je je eigen boeken ook weleens voor?

"Ja, mijn nieuwste boek Het werkstuk ook. Het is een goede test om je eigen boek voor te lezen, want als je hardop leest merk je goed wat lekker loopt of waar om wordt gelachen. Eigenlijk is het een soort try-out van mijn boek, voordat het in de winkels ligt. Bij het voorlezen van Het werkstuk heeft dat echt dingen opgeleverd, mijn dochter is behoorlijk kritisch."



Wat is je favoriete jeugdboek?

"Het Vlot van Wim Hofman, dat is echt een klassieker. Het is een eigenaardig jeugdboek en speelt zich net na de Tweede Wereldoorlog af. Vlissingen ligt in puin en in die rotzooi zijn een paar kinderen aan het spelen. Het is zo'n vreemde, rauwe, maar ook grappige wereld die Hofman weet te scheppen. De eenzaamheid van de kinderen, maar tegelijk ook heel fantasievol: die combinatie vind ik nergens mee te vergelijken. Tussen de regels door ruik ik gewoon de zee."

Welk boek staat nog op je verlanglijst?

"Dichter in de jungle van Roelof van Gelder heb ik al gekocht en ligt klaar om gelezen te worden. Als ik het me goed herinner gaat het boek over een Engelse soldaat, die naar Suriname wordt gestuurd om daar te vechten in het binnenland. Eenmaal verbaast hij zich over de slavernij, waar hij teksten maar ook gedichten over schreef, om het op die manier in kaart te brengen. Ik houd van poëzie en heb altijd iets op mijn nachtkastje liggen. Het hoort er voor mij echt bij om voor het slapen gaan een paar gedichten te lezen, of er wat voor te lezen aan mijn vrouw. Wat er in poëzie gebeurt is vaak spannend en kun je niet vinden in andere genres of in andere kunstvormen."