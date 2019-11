Channing Tatum en Roy Lee gaan de stripboekenreeks The Maxx in een nieuw jasje steken, schrijft The Hollywood Reporter. Het is vooralsnog niet duidelijk of ze de reeks gaan verfilmen of er een serie van maken.

The Maxx werd geschreven en geïllustreerd door Sam Kieth en verscheen in de jaren negentig.

In de reeks worden de avonturen van The Maxx gevolgd, die zowel in de echte wereld als in een alternatieve realiteit - de Outback - leeft. In de echte wereld is hij een dakloze, maar in de Outback is hij een machtige gemaskerde figuur die de Jungle Queen beschermt.

The Maxx was eerder al de inspiratie voor een dertiendelige cartoonreeks op MTV en won daarmee een Annie Award voor beste geanimeerde serie.