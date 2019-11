De Amerikaanse acteur Ephraim Sykes speelt de hoofdrol in MJ The Musical, die op 13 augustus in première gaat op Broadway.

De musical gaat over het leven en de carrière van Michael Jackson, waarbij hits als Thriller, Billie Jean en Man in the Mirror voorbijkomen. De zanger overleed in 2009 op vijftigjarige leeftijd.

Tijdens en na zijn leven werd de King of Pop diverse keren beschuldigd van seksueel misbruik, waaronder door Wade Robson en James Safechuck in de begin dit jaar verschenen documentaire Leaving Neverland.

Na de ophef die vervolgens ontstond, zegden de producenten van de musical in eerste instantie een try-out in Chicago af. Ook werd de naam van de musical veranderd van Don't Stop 'Til You Get Enough naar MJ The Musical.

De 34-jarige Sykes is momenteel te zien in de musical Ain't Too Proud - The Life and Times of The Temptations. Op Broadway speelde hij eerder in onder meer Hamilton en Memphis.