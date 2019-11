Rinkeldekink van de in mei overleden Martine Bijl is door het publiek verkozen tot het favoriete boek en heeft de NS Publieksprijs 2019 gewonnen. Het boek kreeg in totaal 33 procent van de stemmen.

NS-hoofdconducteur Everhard Arends overhandigde de envelop met de winnende titel woensdagavond aan Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door.

De prijs werd in ontvangst genomen door Berend Boudewijn, de weduwnaar van Bijl. "Het is een enorme troost", zegt de regisseur en acteur over de prijs. "Ik ben enorm trots."

"Het allerbeste wat ze deed was schrijven", vertelt Boudewijn over zijn overleden echtgenote. "Het is heel bedrieglijk hoe ze schrijft. Het lijkt heel eenvoudig, maar er is iets mysterieus aan waardoor het altijd maar boeiend is. Als het gemakkelijk leest, heeft de schrijver er hard aan moeten werken."

Boudewijn zegt dat Bijl in het boek een "geweldig inzicht over haar ziekte geeft". "Er is een zin die het boek niet heeft gehaald: mijn brein is mij vijandig gezind. Het idee dat in je kop die vijand zit, je tegenwerkt. Ik ben apetrots dat dit boek er is."

Ook Buwalda en Cornelisse genomineerd

Onder de genomineerden waren Peter Buwalda (Otmars Zonen), Lévi Weemoedt (met de poëziebundel Pessimisme kun je leren), Ilja Leonard Pfeijffer (Grand Hotel Europa), Paulien Cornelisse (Taal voor de leuk) en Murat Isik (Wees onzichtbaar).

Alleen Buwalda en Cornelisse werden eerder genomineerd voor de NS Publieksprijs. Alle zes de boeken behoren tot de bestverkochte boeken in de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. In totaal werden 111.000 stemmen uitgebracht.

Bijl kreeg in september 2015 een hersenbloeding waarna ze jarenlang moest revalideren. Kort daarna kreeg ze een depressie. De presentatrice van de eerste drie seizoenen van Heel Holland Bakt verscheen sindsdien amper in het openbaar.



Over die periode schreef ze Rinkeldekink, dat in november 2018 is verschenen. Afgelopen voorjaar overleed ze aan de complicaties van de hersenbloeding.

Prijs bestaat uit een geldbedrag en sculptuur

De NS Publieksprijs bestaat uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar lang gratis reizen met de trein.

Vorig jaar werd Zolang er leven is van Hendrik Groen door het Nederlandse publiek verkozen tot beste roman.