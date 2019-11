Voor de tweede keer maakt schrijver en komiek Ronald Snijders samen met Fedor van Eldijk De Schrikkelkalender, een scheurkalender die om de vier jaar uitkomt. Om boze brieven te voorkomen heeft het duo in vergelijking met de vorige kalender wel iets gewijzigd, vertelt de komiek in gesprek met NU.nl. "Mensen wilden hun geld terug."

"We lieten als grap de dagen in de maand december in de soep lopen, zodat de dagen niet meer klopten", vertelt Snijders. "Daar kregen we gezeik mee, mensen mailden zelfs dat ze een twaalfde van het aankoopbedrag terug wilden hebben. Dus dat doen we maar niet meer. De kalender klopt nu gegarandeerd."

Wat ook weleens misgaat, is dat de grappen in de kalender later door de actualiteit worden ingehaald. "Op de vorige kalender kwam Joost Zwagerman ten tonele en net voordat de kalender uitkwam, overleed hij", vertelt de schrijver en komiek. "Dat vonden we heel pijnlijk. Nu hebben we Ronnie Flex erin staan, dus we duimen dat die nog wel even blijft leven."

'We zijn baas in ons absurdistische universum'

Volgens Snijders was het altijd al zijn droom om een eigen kalender te maken. Die droom kwam vier jaar geleden uit toen hij de eerste Schrikkelkalender uitbracht. Dit deed hij met zijn 'schrijfpartner' Fedor van Eldijk, met wie hij ook onder meer Een Ander Boek en hun eigen woordenboek De Alfabetweter maakte.

Het tweetal liet zich voor hun eigen scheurkalender, die alleen uitkomt in een schrikkeljaar, inspireren door De Bescheurkalender van Van Kooten en De Bie; een scheurkalender die door het duo werd gemaakt tussen de jaren 1972 en 1986.

"Ik weet nog dat ik twaalf jaar was en mijn eerste typemachine kreeg", vertelt Snijders. "Daarop schreef ik mijn eerste stukjes, geïnspireerd door Het Grote Bescheurboek (een verzameling van grappen uit de Bescheurkalenders, red.). Ik had een heel gelukkige jeugd, alles was eigenlijk heel normaal. Dus ging ik mijn fantasie gebruiken, want dat is een verlengstuk van de werkelijkheid die je kan ervaren. Ik vond het enorm leuk om met schrijven mijn eigen wereld te creëren waarin alles mogelijk is en je de boel kunt laten ontsporen. Je bent baas in je eigen universum - in ons geval een absurdistisch universum."

Op de voorkant van alle dagen/bladzijden hebben Snijders en Van Eldijk een grap geplaatst en op de achterkant bijvoorbeeld een dialoog, een eigen interpretatie van een nieuwskop of een grap die het online goed heeft gedaan.

Clash tussen twee concepten

In de plaatselijke boekhandel liggen tegenwoordig wel dertig verschillende scheurkalenders, maar volgens de komiek springt zijn eigen exemplaar hier tussenuit. "Als enige kalender hebben we ook een dertiende maand, Andruari, die tien dagen langer doorgaat. Je krijgt dus meer voor je geld dan bij welke kalender dan ook."

"De onderwerpen die voorbijkomen in de kalender zijn heel uiteenlopend", legt Snijders uit. "Het gaat erom dat er een clash is tussen twee concepten die niets met elkaar te maken hebben en daaruit de humor wordt gehaald."

Als voorbeeld noemt de komiek zijn eigen versie van het kinderboek Jip en Janneke, die hij in het programma Pauw in een nieuw jasje goot. Dat deed Snijders naar aanleiding van het nieuws dat het taalgebruik van de overheid duidelijker wordt gemaakt. Waar makkelijk woordgebruik Jip en Janneke-taal wordt genoemd, keerde Snijders juist dit concept om door een verhaal uit het Annie M.G. Schmidt-boek te 'vertalen' naar ambtenarentaal.

'Soms is het echt werken'

Momenteel staat Snijders ook in de theaters met de reprise van Groot Succes 2, het vervolg op het nooit eerder uitgebrachte Groot Succes. "Ik speel nu nog zo'n dertig shows, in totaal zijn het er ongeveer 110. Toch is het iedere keer weer anders. Soms vlieg je in de show, dan zit het publiek er meteen bovenop en gaat er helemaal in mee, waardoor je zelf leuker wordt dan het eigenlijk is. En soms is het echt werken om de stemming erin te krijgen."

Snijders doet dan niets anders om de sfeer te draaien. "Je weet dat er altijd mensen in de zaal zitten die het wel leuk vinden. Je probeert toch om met elkaar in het moment te komen. Daar gaat Groot Succes 2 ook over: in het moment zitten. In de media, maar ook in ons leven wordt voortdurend vooruitgeblikt of teruggekeken, maar het moment zelf is meestal kort. Nou ja, voor een groot gedeelte is Groot Succes 2 gewoon vrolijke onzin, maar dat idee zit er wel in."