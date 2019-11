Mascha Feoktistova schreef samen met haar manager Max de Vries een boek over influencers en de marketing die daar omheen hangt. Ook het stigma dat is ontstaan is een belangrijk thema, want een paar extreme voorbeelden bepalen volgens haar het beeld van de influencer.

"De mening over influencers wordt opgehangen aan de extremen in de branche, zoals mensen die op treinen springen en inbreken bij Area 51. We zijn niet allemaal zo, niet iedere influencer doet idioot, maar we worden wel in één hokje gestopt", aldus de 33-jarige vlogger en YouTuber in gesprek met NU.nl over haar boek Je doet het toch wel gratis?.

Feoktistova begon in 2007 met video's maken en heeft sindsdien een trouwe groep volgers om zich heen verzameld. Op YouTube heeft ze op haar Beautygloss-kanaal ruim 637.000 volgers. Op haar YouTube-kanaal met persoonlijke vlogs heeft ze 300.000 volgers en op Instagram volgen meer dan 580.000 mensen haar.

In haar werk als influencer hebben bedrijven die samen willen werken met Feoktistova soms verkeerde verwachtingen. De meest voorkomende: dat ze producten gratis aanprijst.

"En dat doe ik dus niet. Met dit boek hopen Max en ik duidelijk te maken dat werken als vlogger, YouTuber of influencer ook ongelofelijk veel tijd kost en willen we de branche iets professionaliseren. De keren dat mij gevraagd is een video helemaal opnieuw te maken zijn niet op één hand te tellen. Mensen vergeten daarbij dat ik ook gewoon een bedrijf run en mensen moet inhuren en dus moet betalen om alles opnieuw te doen."

Fan van de term 'influencer' is Feoktistova eigenlijk niet, door de vele stigma's die hierop volgens haar rusten. Het idee was daarom eerst om de term niet te gebruiken in het boek. "Dat bleek echter onmogelijk, niemand weet waar we het over hebben als we het 'online contentmakers' of iets dergelijks zouden noemen. Het zou fijn zijn als we iets anders konden bedenken en opnieuw kunnen beginnen, maar ik denk dat de term toch echt al te ingeburgerd is om er nu nog van af te komen."

'Transparantie over afspraken is belangrijk'

De vlogger vindt dat haar collega's hun verantwoordelijkheid moeten nemen en open en eerlijk moeten zijn over de samenwerkingen en deals die ze sluiten.

"Ik merk dat mijn volgers precies van mij weten wanneer ik iets cadeau krijg, of een deal heb gesloten en wanneer niet. Die transparantie is heel erg belangrijk. Collega's die hier niet transparant over zijn, verpesten het voor anderen."

Feoktistova: "Als jij niet eerlijk bent over een deal met een merk of een bedrijf, zorg je ervoor dat je volgers niet kunnen vertrouwen op wat je zegt en uiteindelijk is dat funest voor jouw eigen merk. Max en ik hopen dat ook duidelijk te maken aan potentiële influencers met dit boek. Mede daarom staat er ook duidelijk in welke deals ik heb gesloten en hoeveel geld ik daarmee verdien. Open en eerlijk zijn is essentieel."