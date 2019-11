Chantal Janzen gaat na 4,5 jaar weer in een toneelvoorstelling spelen. "Ik heb daar wel weer zin in", zegt Janzen in de NU.nl-interviewrubriek In de auto met.

Inhoudelijk kan Janzen nog weinig zeggen over de voorstelling. "Ik vertel nog niet wat ik ga doen, maar het is geen solovoorstelling. Wel kiezen we voor de grote theaters."

Janzen werkt wederom samen met Joop van den Ende Theaterproducties. De verwachting is dat de voorstelling over ongeveer anderhalf jaar voltooid zal zijn. Janzen was in 2014 voor het laatst op het toneel te zien in de André Hazes-musical Zij gelooft in mij.

'Dat kan eigenlijk helemaal niet'

Dat Janzen op dit moment weer voor het theater kiest, is enigszins opmerkelijk. Ze is sinds kort niet alleen gaan produceren, maar heeft mede door de leegloop bij RTL de presentatie van veel programma's op zich genomen. Voor de terugkeer naar het toneel schuift Janzen haar televisiewerk tijdelijk opzij.

"Maar ik zou er nooit mee willen stoppen. Ik vond dat ik het me eerst niet kon permitteren. Ik wilde per se beter worden in televisie. Ik deed acht, negen jaar lang alles tegelijk. Op een ochtend nam ik Idols op en een kandidaat vroeg: 'Jij doet toch ook theater?' Ik zei: 'Ja! Ik heb morgen première.' Toen dacht ik opeens: ik heb verdomme morgen een première. In Carré. Met recensenten. En ik sta nu om 7.00 uur 's ochtends in Eindhoven in een theater met een kandidaat te praten. Op mijn tandvlees. Dat kan eigenlijk helemaal niet."

Bang dat iemand haar plek in zal nemen bij RTL 4 is Janzen niet: "Ik vind het juist leuk om ruimte te geven aan anderen. Misschien gaat iemand wel een programma overnemen."

Janzen startte haar carrière in 2000 in de musical 42nd Street. Ook was ze te zien in onder meer Tarzan, Petticoat en Wicked.