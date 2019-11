De biografie Overal de eerste over het leven van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb verschijnt op 14 november, maakt uitgeverij De Bezige Bij woensdag bekend.

De auteurs van Overal de eerste zijn de journalisten Elisa Hermanides en Ruben Koops. Ze bespreken in de biografie de hoogtepunten en schaduwzijden van Aboutalebs opkomst. De zoon van een Marokkaanse dorpsimam groeide uit tot de eerste islamitische burgemeester van een grote Europese stad.

De nu 58-jarige Aboutaleb was één van de eerste spindoctors in Den Haag. Namens de PvdA was de politicus de eerste Amsterdamse wethouder van Marokkaanse komaf. En als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was hij de eerste Marokkaanse Nederlander in de regering. Sinds 2009 is de in Beni Sidel geboren Aboutaleb burgemeester van Rotterdam.

Overal de eerste is een ongeautoriseerde biografie. Aboutaleb, die inmiddels vader van vier kinderen is, wilde niet meewerken aan het project dat in 2017 van start ging. De Rotterdamse burgemeester heeft wel de mogelijkheid gekregen om de conceptversie van zijn biografie te controleren op feitelijke onjuistheden. Aboutaleb heeft volgens een woordvoerder van de uitgeverij niet gereageerd op de conceptversie van het boek.

Het boek wordt op zondag 10 november gepresenteerd in debatcentrum Arminius in Rotterdam. De toegang is gratis.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond per abuis islamistisch in plaats van islamitisch.