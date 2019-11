Wat is het favoriete boek van Ellie Lust, welke titel staat bovenaan haar verlanglijstje en van welke roman sloeg zij steil achterover? NU.nl vraagt elke maand een bekende Nederlander naar zijn of haar favoriete boeken.

Welk boek ben je nu aan het lezen?



"Ik ben nu Erfenis aan het lezen, van Apotheker en Van Dissel. Dat is een thriller over een vrouwelijke detective die in opdracht van een vader op zoek gaat naar een ontvoerd jongetje dat al jaren verdwenen is. Het is een heel spannend boek, ik ben er al aardig in op weg."

"Kirsten van Dissel is een van de schrijvers en is een vriendin van me. Ze was de presentator van het opsporingsprogramma Ter Plaatse van toen nog RTV-NH, het eerste programma waar ik te zien was als woordvoerder. Ik hou wel van thrillers, ik heb bijvoorbeeld ook wat boeken liggen van Boris Dittrich. Het moet alleen wel waarheidsgetrouw zijn, anders haak ik af."

Welk boek heeft recentelijk grote indruk op je gemaakt?



"Dat was Rinkeldekink van Martine Bijl. Mijn moeder heeft ooit twee hersenbloedingen gehad en als complicatie van de operatie kreeg ze net als Martine een herseninfarct. Ze kwam daar zeer beschadigd uit en een jaar daarna overleden. Elk neurologisch letsel is anders, je kunt het niet vergelijken met elkaar, maar Martine geeft in dit boek een inkijkje hoe frustrerend, angstig en heftig het is om van het ene op het andere moment zo uit je leven te worden gerukt, terwijl je er nog wel bent."

"Typisch voor Martine is dat ze dat doet met een kwinkslag; ze combineert die treurigheid met humor. Ik vond het heel ingrijpend en het heeft een grote indruk gemaakt. Ik was altijd groot fan van Martine, het is een prachtige vrouw met een prachtige lach. Het is heel verdrietig dat haar en haar man dit is overkomen."

Wat is je favoriete boek aller tijden? En heb je ook een favoriete auteur?



"Ik vind het lastig om een favoriet boek te kiezen, maar een heel fijne auteur vind ik Niccolò Ammaniti. Hij schreef onder andere Ik haal je op, ik neem je mee en Ik ben niet bang, die ik allebei heb gelezen."

"Hij is een Italiaan die schrijft over situaties op het Italiaanse platteland en neemt je echt mee in zijn verhaal. Hij schrijft enorm pakkend, hoewel het lang duurde voordat de boeken uit waren, want vooral die eerste is een flinke pil. Dat is de kracht van een goede auteur: dat je door wil lezen, en dat had ik bij zijn boeken heel erg."

Welk boek staat nog op je verlanglijst?



"Wat al lang op mijn lijstje staat, is Wees onzichtbaar van Murat Isik. Iedereen spreekt er vol lof over en het heeft inmiddels al zo'n tien prijzen gewonnen, dus ik vraag mezelf steeds af waarom ik die nog niet heb gelezen."

"Hetzelfde geldt voor Tonio van A.F.Th. van der Heijden. Ik lees vaak alleen als mijn agenda het toelaat, maar ik ga me voornemen om tussendoor toch een half uurtje de tijd te nemen om een boek te pakken."

Welk boek wil je nooit meer lezen?



"Geen enkel boek, want als ik voel dat het niets voor mij is, dan lees ik het ook niet uit. Net als bij een film en serie moet je bij een boek in de personages komen. Als dat niet gebeurt, of als ik er niet doorheen kom omdat het te gedragen is geschreven of omdat de zinsstructuren te ingewikkeld zijn - ik ben geen snelle lezer - dan duurt het me te lang. Als ik drie keer moet lezen om het te begrijpen, dan verlies je me, dan haak ik af."

"Ik heb een boekenkast met verschillende planken en ruim die regelmatig op. Boeken die ik zeker niet meer lees, breng ik naar de kringloop. Er zit ook een plank bij met boeken die ik heb gekregen van de schrijvers zelf en alles staat op alfabetische volgorde, dat is echt een Ellie-ding."