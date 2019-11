Barrie Stevens heeft zijn theatertour moeten annuleren. Hoewel hij aan andere Nederlandse media bevestigt dat de voorstellingen niet doorgaan wegens tegenvallende kaartverkoop, stelt zijn management tegenover NU.nl dat het niet op tijd lukte de productie rond te krijgen.

Het management ontkent dat de optredens volledig zijn geannuleerd en spreekt van een uitstel. Ook wordt ontkend dat tegenvallende kaartverkoop de achterliggende reden is.

Zij verwachten dan ook dat Stevens volgend jaar alsnog het podium op gaat met The Show Must Go On. De 75-jarige danser en acteur zou in de voorstelling vertellen over zijn rijke carrière in de theaterwereld en zijn persoonlijke leven.

Stevens zou vanaf december in 35 theaters door het land optreden. Op de websites van de betreffende theaters valt te lezen dat de optredens zijn geannuleerd en er geen nieuwe data zijn gekozen.

De in Londen geboren Stevens verhuisde op achttienjarige leeftijd naar Amsterdam en maakte in de jaren zestig zijn debuut op televisie in Ja zuster, Nee zuster. Daarnaast speelde hij in Ti-Ta Tovenaar en was hij als danser en choreograaf betrokken bij musicals als Footloose en Grease.

Stevens maakte in 2018 een terugkeer op televisie in het programma Beter Laat Dan Nooit. Hij speelde onlangs een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden en haalde de finale van Dancing with the Stars.