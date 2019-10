Onno Blom, de biograaf van auteur Jan Wolkers, heeft een geschrapte erotische passage uit diens boek Turks Fruit onthuld. In de passage valt te lezen hoe de hoofdpersoon seks heeft met een hoogzwangere Indonesische vriendin, die snel na de seksuele daad bevalt van een dochter, meldt de Volkskrant woensdag.

"Als ik een borst vasthield en ik drukte spoot de melk in mijn gezicht en als ik met haar naaide - in zijligging voor haar bewegende buik - welde dat witte kleverige spul uit haar tepels. Soms nam ik er een in mijn mond en zoog, want het is verdomde lekker om te spuiten als je drinkt. En andersom", valt onder meer in de geschrapte passage uit het boek van de in 2007 overleden Wolkers te lezen.

Blom weet niet waarom Wolkers de passage schrapte. Toen de biograaf de passage vond, was de schrijver van Turks Fruit al op 81-jarige leeftijd overleden.

Turks Fruit kwam uit in november 1969. Wolkers' uitgever schrok van de opening van het boek, waarin de auteur schrijft over naaktfoto's en masturbatie. "Dat komt zo hard aan bij de mensen. Als je die weglaat, verkopen we er 100.000 exemplaren meer van", zou uitgever Willem Bloemena hebben gezegd over het manuscript. "Over mijn lijk. Geen woord gaat eruit", was het antwoord van Wolkers.

Turks Fruit werd in meer dan twintig talen vertaald en is in Nederland toe aan zijn 57e druk. Regisseur Paul Verhoeven verfilmde het boek in 1972. Monique van de Ven en Rutger Hauer speelden de hoofdrollen in het verhaal over de liefde tussen de beeldhouwer Erik en zijn grote liefde Olga.