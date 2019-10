Jessica Chastain maakt haar debuut op het Britse West End met een rol in theaterstuk A Doll's House, schrijft Deadline.

A Doll's House werd in 1879 voor het eerst opgevoerd en is een stuk van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen.

De 42-jarige Chastain speelt Nora Helmer, die trouwt met Torvald. Hij heeft net promotie gemaakt, maar wijst zijn vrouw erop dat ze zuinig moeten blijven leven. Het is Chastains eerste rol in een theaterstuk sinds ze in 2012 te zien was in The Heiress op Broadway.

De actrice was eerder onder meer te zien in de films Zero Dark Thirty en The Help. Het afgelopen jaar speelde ze in Dark Phoenix en It: Chapter Two.