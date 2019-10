Whoopi Goldberg neemt wederom de rol van Deloris uit Sister Act op zich. De 63-jarige actrice die het personage vertolkte in de film uit 1992, is in de zomer van 2020 een maand lang in Londen te zien in de musical.

Naast Goldberg speelt Jennifer Saunders ook in de musical. De Absolutely Fabulous-actrice neemt de rol van Mother Superior op zich. Dit personage werd in de film vertolkt door Maggie Smith.

Sister Act met Goldberg en Saunders is van 29 juli tot en met 30 augustus 2020 te zien in theater Hammersmith Apollo in Londen. De Sister Act-musical, die ook geproduceerd wordt door Goldberg, is wordt vanaf april tot juli al in andere steden in het Verenigd Koninkrijk opgevoerd. Dan neemt zangeres en actrice Brenda Edwards de hoofdrol op zich.

Goldberg werd voor haar rol in de Sister Act-film genomineerd voor een Golden Globe. In 1993 verscheen het tweede deel Sister Act 2: Back in the Habit.