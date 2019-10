Actrice Annick Boer verloor haar plezier in zingen en acteren doordat ze in 2017 zangangst kreeg tijdens de repetities voor de musical The Bridges of Madison County. Ze kon er niet meer van slapen, vertelt ze in gesprek met De Telegraaf.

"Ik kreeg tijdens het repeteren aan de musical The Bridges of Madison County last van zangangst", aldus de 48-jarige actrice. "Er zaten twee moeilijke woorden en noten in een nummer waar ik zo op gefixeerd raakte dat ik verkeerd ging ademen. Ik kon er zelfs niet meer van slapen. Het is zo naar als je na al die jaren ineens zo'n angst ontwikkelt, terwijl je de omscholingsleeftijd allang voorbij bent".

Boer kwam met hulp over haar zangangst heen. "Marleen Dewes, die het boek Podiumhelden schreef, heeft me uiteindelijk handvatten gegeven om mijn angst in de ogen te kijken", licht de actrice toe. "Het is altijd minder erg dan in je eigen hoofd. Grappig genoeg waren er mensen die na afloop van de voorstelling tegen me zeiden: 'Dat lied is echt op jouw stem geschreven.' Ze moesten eens weten wat een gevecht dat is geweest. Maar gelukkig is het speelplezier weer helemaal terug."

Boer speelde als stemacteur de rol van Dory in de animatiefilm Finding Nemo en het vervolg daarop, Finding Dory. Ze won in 2007 een Johnny Kraaijkamp Musical Award voor haar bijrol in de musical Doe Maar. De geboren Hilversumse staat momenteel in de theaters met haar solovoorstelling Dat is goed gelukt. De voorstelling is tot en met 11 november te zien en gaat in 2020 in reprise.