Nyassa Alberta, die sinds maart de understudy is van de titelrol in de Duitse versie van TINA - De Tina Turner Musical, gaat de rol ook in Nederland spelen. Albert Verlinde maakte maandag bekend dat Alberta de hoofdrol in de nieuwe voorstelling krijgt.

Volgens het AD zal Alberta "iedereen versteld doen staan", vertelde Verlinde tijdens de perspresentatie.

Andere rollen zijn er voor Juneoer Mers (Ike Turner), Gaia Aikman (Tina Turners zus Alline) en Marianne Kloeze (Rhonda, de eerste manager van Turner).

De Nederlands-Surinaamse musicalactrice woont zo'n tien jaar in Duitsland, waar ze in onder meer The Bodyguard, Hairspray en The Lion King te zien was. Dit is haar eerste grote rol in een Nederlandse productie.

Musical gaat in februari in première

De door Stage Entertainment Nederland geproduceerde musical was eerder al in Londen en Hamburg te zien en staat in het najaar van 2019 op Broadway. De opvolger van Mamma Mia! zal op 9 februari in première gaan in het Beatrix Theater in Utrecht.

TINA - De Tina Turner Musical vertelt het levensverhaal van Turner vanaf haar jeugd in Nutbush in de Amerikaanse staat Tennessee en belicht haar succesvolle carrière.

Het script is geschreven door Katori Hall. Dit deed ze in samenwerking met de Nederlandse schrijvers Frank Ketelaar en Kees Prins, die in Nederland eerder musicals als Hij Gelooft In Mij en De Tweeling hebben geschreven.