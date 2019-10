Filosofe Stine Jensen schrijft in haar eerste jeugdnovelle De verleiding over een tiener die geen seconde zonder haar smartphone kan. Met haar eigen dochter heeft ze daarom afspraken over de telefoon gemaakt. Toch merkt Jensen dat ze zelf ook vaker naar haar smartphone grijpt.

Voor het thema van haar novelle kon Jensen - moeder van een negenjarige dochter die sinds kort in het bezit van een smartphone is - thuis inspiratie opdoen. "Ze keek er eerst weinig naar op of om, maar nu heeft iedereen in haar klas er eentje, dus nu begint het", vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Jensen twijfelde aanvankelijk om haar er een te geven. "Ik dacht daar toen wel bij: oké, is dit het entreeticket om mee te draaien in de samenleving of ook het begin van een smartphoneverslaving? Daarom heb ik afgesproken dat ze een half uur schermgebruik per dag krijgt."

Jensen merkt dat ze zelf ook een penibele relatie met haar telefoon heeft. "Voor iedereen met kinderen speelt deze kwestie, maar ook bij mezelf herken ik het en vraag ik me af waarom ik steeds naar mijn telefoon grijp. Ik gebruik het vaak als afleiding als ik eigenlijk moet schrijven, dan ga ik bijvoorbeeld naar NU.nl/Entertainment."

'Zie Daan Schuurmans wel voor me in een verfilming'

In De verleiding moet de tiener Noor naar een zomerkamp waar telefoons verboden zijn. Jensen werd bij het schrijven geïnspireerd door haar eigen favoriete jeugdboeken, zoals de reeks De dolle tweeling.

"Toen ik zelf tiener was in de jaren tachtig, was het leven van de tienerpersonages zo anders", vertelt de voormalige Wie is de Mol?-deelneemster. "Er kwam geen telefoon in voor. Ik had ook een beeld van een moeder en dochter voor me en hoe zij omgaan met smartphones in dat huishouden. Wat ik zelf in tienerboeken las, is dat ze altijd terechtkomen in een wereld zonder volwassenen."

Zodoende kwam Jensen op het idee om haar hoofdpersonage Noor naar een telefoonvrij kamp te sturen. "Daar moet natuurlijk wel wat spannends gebeuren, dus heb ik een personage bedacht dat andere plannetjes heeft. Ik zag hierbij wel een type salesman à la Hans Klok of Daan Schuurmans voor me, mocht de roman verfilmd worden. Daar heb ik veel plezier aan gehad."

'Kinderen zijn veel sneller volwassen'

Haar eerstvolgende boek zal in tegenstelling tot De verleiding weer een non-fictieboek zijn. "In januari komt Alles wat was uit, een boek voor kinderen dat over afscheid gaat. Van het verdriet over een verloren knuffeldier tot een scheiding of het overlijden van een familielid." Maar een nieuwe jeugdnovelle staat zeker op Jensens verlanglijst.

"Het is enorm leuk om in de huid te kruipen van een veertienjarige en daar een verhaal omheen te bedenken. Kinderen van nu zijn heel anders dan ikzelf destijds. Ze zijn veel sneller volwassen geworden, dus daar moet je de juiste toon voor zien te vinden. Met dit boek hoop ik vooral een leuk boek gemaakt te hebben, dat er hopelijk voor zorgt dat de lezers er net zo veel plezier aan beleven als aan hun telefoon."

De verleiding is vanaf 22 oktober verkrijgbaar.