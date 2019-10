Het huis van schrijver Stephen King wordt opengesteld als museum en schrijversretraite. Woensdag keurde de gemeenteraad van de Amerikaanse stad Bangor unaniem een ​​verzoek van King en zijn vrouw Tabitha goed.

Het huis wordt omgetoverd tot een non-profit bestemming waardoor het archief en het werk van King er kan worden opgeslagen en tentoongesteld en het biedt de mogelijkheid voor vijf schrijvers om er tegelijk te verblijven. Het museum zal alleen beperkt open zijn voor bezoekers.

De gemeenteraad van de stad Bangor, waar het huis staat, is blij met de schrijver en zijn vrouw. "De familie King is in de loop der tijd geweldig geweest voor de stad Bangor en heeft letterlijk miljoenen dollars gedoneerd aan verschillende doelen in de gemeenschap", vertelde een van de gemeenteraadsleden aan Rolling Stone. "Het behoud van zijn nalatenschap hier in Bangor is belangrijk voor deze gemeenschap."

Geen toeristische attractie

Het is niet de bedoeling dat het huis een toeristische attractie wordt dus werd gekozen voor deze constructie. Het verblijf van King op 47 West Broadway is door de jaren heen toch een soort toeristische bestemming geworden. Fans maken vaak foto's voor het huis, een bloedrood landhuis met een sierlijke poort met allerlei gevleugelde wezens.

King zelf zal waarschijnlijk niet aanwezig zijn op het terrein. In de afgelopen jaren was de schrijver veel op reis of verbleef hij in huizen in Florida of Oxford County, volgens zijn advocaat, Warren Silver.