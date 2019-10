Emilie Gordenker verlaat het Haagse Mauritshuis als directeur en zal per februari 2020 de directeursfunctie bekleden van het Van Gogh Museum in Amsterdam.

"Na bijna twaalf fantastische jaren bij het Mauritshuis is het tijd voor een nieuwe uitdaging", vertelt de 54-jarige Gordenker.

"Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan bij het Van Gogh Museum. Het is een eer om leiding te mogen geven aan zo'n succesvol museum en ik verheug me erop dat succes voort te zetten in de toekomst. Het Mauritshuis, de collectie, het gebouw en de medewerkers zullen altijd een warme plek in mijn hart hebben."

Een woordvoerder van het Mauritshuis vertelt in reactie aan NU.nl dat Gordenker nog tot eind dit jaar werkzaam blijft bij het Haagse museum. In de komende maanden wordt gezocht naar haar opvolger.

Gordenker werkte elf jaar bij Mauritshuis

Gordenker, geboren in de Verenigde Staten, was onder meer senior conservator Nederlandse en Vlaamse schilderkunst bij de National Gallery of Scotland voordat zij in 2008 aan de slag ging bij het Mauritshuis. Onder haar bewind werd er in het Haagse museum onder meer de tentoonstelling Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection georganiseerd.

In februari dit jaar werd bekend dat Axel Rüger na dertien jaar het Van Gogh Museum verlaat. Onder het bewind van Rüger verzorgde het Van Gogh Museum tentoonstellingen als Van Gogh en de kleuren van de nacht in 2009 en Van Gogh & Japan in 2018.

In 2017 was het Van Gogh Museum met ruim 2,2 miljoen bezoekers het best bezochte museum van Nederland. Vorig jaar werd het museum ingehaald door het Rijksmuseum, waar ruim 2,3 miljoen mensen in 2018 een toegangskaartje voor hebben gekocht.