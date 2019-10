Een deel van het turbulente leven van Elton John kwam al uitvoerig aan bod in de film Rocket Man, maar in Me, de eerste autobiografie van de 72-jarige Brit die dinsdag verschijnt, onthult hij nog veel meer over zijn privéleven en carrière. Recensenten zijn zeer te spreken over de memoires, waarin de zanger geen detail onbesproken laat.

Rolling Stone - geeft geen sterren

"Tegen het eind van het boek onthult John dat hij recentelijk is genezen van prostaatkanker en dat hij de diagnose vlak voor de start van zijn afscheidstour kreeg. Hij slaagde erin om dit nieuws voor zichzelf te houden, ondanks dat hij tijdens de behandelingen last kreeg van kwaaltjes, zoals een zwakkere blaas."

"In een levendige passage beschrijft hij dat hij tijdens het zingen van Rocket Man in Las Vegas zijn plas niet kon ophouden en plaste in een luier. Dat is geen verhaal dat veel mensen met iemand zouden delen - laat staan dat zij dit zouden vertellen in hun memoires - maar John is nooit iemand geweest die zijn eigen geheimen bewaart. Me is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de moeilijke weg die John heeft afgelegd."

The New York Times - geeft geen sterren



"Dit is geen jankverhaal. Zelfs de treurigste passages bevatten zwarte humor. Zo beschrijft John hoe hij op een zware ochtend ontdekt dat hij de afgelopen nacht sinaasappels heeft gegooid naar Bob Dylan, omdat hij hem zo slecht vond in het spelletjes hints."

"Dit boek is geschreven met de hulp van muziekrecensent Alexis Petridis, die regelmatig met John afsprak, zijn verhalen hoorde en een vertelstem voor John creëerde. Het is een cadeautje om eindelijk iets te kunnen lezen van de man die zo veel van Bernie Taupins (de schrijfpartner die veel van de teksten maakt voor Johns muziek, red.) woorden tot leven heeft gebracht."

The Independent - vier van de vijf sterren

"De Rocket Man-ster vertelt over zijn depressies (hij haalt herinneringen op aan meerdere zelfmoordpogingen), drugsverslaving, relatiebreuken en zijn prostaatkankerdiagnose, maar smeekt de lezer hierbij nooit om medeleven. Hij komt warm en joviaal over, waarbij hij is geholpen door Petridis (met wie John 3,5 jaar aan het boek werkte)."

"Het is geweldig om te lezen over een artiest die zowel geslaagd is op privé- als op carrièregebied en die de weg niet is kwijtgeraakt, zoals sommige van zijn collega's. 'Het toffe aan rock-'n-roll is dat iemand als ik een ster kan worden', schrijft John. Me is het overtuigende bewijs dat Elton John om deze reden op de aarde is gezet."

