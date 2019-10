De Britse Man Booker Prize is voor het eerst in 27 jaar uitgereikt aan twee auteurs. Zowel Margaret Atwood (The Testaments) als Bernardine Evaristo (Girl, Woman, Other) heeft volgens een jury het beste Engelstalige fictieboek van het afgelopen jaar geschreven.

"Er is ons duidelijk gezegd dat er volgens de regels maar één winnaar kan zijn", aldus juryvoorzitter Peter Florence volgens The New York Times. "Maar de juryleden waren het er allemaal over eens om deze regels voor een keer te laten varen en de prijs dit jaar te verdelen onder twee winnaars."

In 1992 waren er voor het laatst twee auteurs die de prijs wonnen, waarna besloten werd dat er vanaf dat moment slechts één winnaar mocht worden uitgeroepen.

De 79-jarige Atwood uit Canada en de 60-jarige jarige Britse Evaristo zullen het prijzengeld van 57.000 euro verdelen. Atwood won haar literatuurprijs voor het onlangs verschenen The Testaments, het vervolg dat na ruim dertig jaar verscheen op de verfilmde bestseller The Handmaid's Tale. Zij won de Booker Prize ook in 2000, voor haar boek The Blind Assassin. Atwood is de oudste winnaar tot dusver.

Girl, Woman, Other van Evaristo gaat over twaalf verschillende personages, van wie de meeste Britse, zwarte vrouwen zijn. Het boek kwam uit in mei dit jaar.

et is de 51e keer dat de Britse literatuurprijs is uitgereikt.