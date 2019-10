Afgelopen weekend is de Nederlandstalige bewerking van David Bowies Lazarus in première gegaan in het Amsterdamse DeLaMar Theater. Hieronder een recensieoverzicht uit de Nederlandse kranten.

de Volkskrant - 4 sterren

"Met hun subtiele spel en invoelende zang weten de Nederlandse vertolkers de zwaktes van de tekst goed te maskeren. Zo is Noortje Herlaar een geestige, gefrustreerde Elly, die zoekt naar een kans om zichzelf opnieuw uit te vinden. (...) Bekende nummers als Heroes of This Is Not America kregen rijke instrumentaties met blazers en koortjes. Een negenkoppige band achter een glaswand brengt ze voorbeeldig ten gehore. Dit alles is gebed in een meticuleus totaalkunstwerk van decor, licht en video van het duo Ivo van Hove en Jan Versweyveld."

NRC - 3 sterren

"Noortje Herlaar legt, als de smachtende assistente, kracht en karakter in haar stem en dat levert enkele sterk ingeleefde songs op, zoals Changes - waarbij ze helaas tegelijk een koddige choreografie als boze vrouw moet uitvoeren. (...) Productioneel is het een puntgave show, zoals gebruikelijk bij Van Hove en zijn vaste scenograaf Jan Versweyveld. Hun vaste video-ontwerper Tal Yarden verlevendigt de scènes met zijn beelden, met als sterkste staaltje theatermagie het moment waarop er zwarte wolken groeien uit de schouders van Valentine, die vervolgens de hele achterwand overnemen. "

Het Parool - geeft geen sterren

"Het verhaal is op zijn vriendelijkst gezegd geen lineaire vertelling. Wie de verzameling door elkaar lopende scènes aan elkaar wil verknopen, belandt elke keer in een doodlopende straat. Het maakt het erg moeilijk je hart te verpanden aan Lazarus, dat vorm boven inhoud lijkt te hebben gesteld. (...) Lazarus eindigt met wellicht de slapste uitvoering van Heroes ooit. Maar aan de andere kant: tegen die tijd heeft de bezoeker wel iets gezien dat hij nooit eerder zag én zich voor altijd zal blijven herinneren."

